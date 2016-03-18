Нужен автор, которому близка тематика готовки... и кто хорошо владеет этой терминологией, потому что нужно будет написать ВКУСНЫЕ тексты на тему пирогов. Более детально в личных сообщениях. Цена: 40 руб за 1000 символов ...
Требуется автор текстов по кардиологии на проект
Разыскивается врач-кардиолог или студент старших курсов по этому направлению, для разовой работы - написания корпуса текстов (примерно 200-300 шт). Присылайте в личные сообщения скан диплома/трудовой книжки/зачетной книжки и текст на 500 знаков на произвольную тему (желательно медицинскую).
Заявки фрилансеров
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