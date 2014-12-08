Требуется подготовить конфигурации для запуска сайта на Joomla 3.10 в Docker. Напишите Dockerfile и docker-compose.yml. После завершения работы сделайте мердж-реквест в репозиторий с исходным кодом сайта. Ожидается, что при выполнении docker compose up сайт будет доступен в браузере.