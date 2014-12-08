Требуется подготовить конфигурации для запуска сайта на Joomla 3.10 в Docker. Напишите Dockerfile и docker-compose.yml. После завершения работы сделайте мердж-реквест в репозиторий с исходным кодом сайта. Ожидается, что при выполнении docker compose up сайт будет доступен в браузере.
- $40Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть несколько сайтов вида https://muyfitness.com/ . Требуется собрать из каждого шаблон под проприетарный движок. Основных страниц три – главная, категория, статья. Шаблонизатор крайне простой, на базе Django. Предоставляется стенд для отладки шаблона. Оплата за каждый ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать из сайта https://www.mdsaude.com/ шаблон для самописного движка. Язык шаблона крайне простой, всё описание выдам. Предоставлю доступ по sftp до сервера, где установлен движок. Пишите ориентировочную стоимость, задавайте вопросы, если что-то непонятно.HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Разыскивается врач-кардиолог или студент старших курсов по этому направлению, для разовой работы - написания корпуса текстов (примерно 200-300 шт). Присылайте в личные сообщения скан диплома/трудовой книжки/зачетной книжки и текст на 500 знаков на произвольную тему ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть сайт http://uralsocionics.ru/ на самописном движке . Требуется полностью перенести его на Wordpress - верстка, настройка, заливка базы. Исходную базу предоставлю в любом удобном виде. Получившийся сайт должен выглядеть точно так же, плюс/минус ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $400
Добрый день. Требуется менеджер для разового наполнения сайта. В ваши обязанности будет входить: - составление ТЗ на текст - подбор автора на бирже - проверка текста - публикация текста на сайте ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Тематика проекта - фильмы про сноубординг. Есть большой список разнородных ссылок. Требуется зайти по каждой из них, найти информацию о фильме (название, студия, райдеры, тизер и тд) и занести в админку сайта. Оплачивается ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть Ubuntu 14.04 x64. Требуется написать bash скрипт для установки proftpd в следующей конфигурации: в начале скрипта в переменных указывается логин пользователя, пароль и путь к каталогу (не в /home). Данного пользователя ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Вы откликнулись на предложение http://www.weblancer.net/projects/650917.html (60р за 1 тыс знаков). Предлагаю тестовое задание - https://docs.google.com/document/d/1TO2DJIfQFaP8FZgIwGOzbSseioK_2z7Lz9-xbwNRPmA/edit?usp=sharing Задание оплачивается. Если сотрудничество устроит нас обоих, впереди большой объем работы.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Вы откликнулись на предложение http://www.weblancer.net/projects/650917.html (50р за 1 тыс знаков). Предлагаю тестовое задание - https://docs.google.com/document/d/1ewG0eOr2V1ok_JN_9Kl6w6qJMAcMpPCwkAdmQPvGuNQ/edit?usp=sharing Задание оплачивается. Если сотрудничество устроит нас обоих, впереди большой объем работы.Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Вы откликнулись на предложение http://www.weblancer.net/projects/650917.html (60р за 1 тыс знаков). Предлагаю тестовое задание - https://docs.google.com/document/d/1A54kzs6McxwnVG_2E4Y_tT1hdVzs86jL_UQI7XhJ0SM/edit?usp=sharing Задание оплачивается. Если сотрудничество устроит нас обоих, впереди большой объем работы.Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Требуются авторы на рерайт достаточно большого количества статей на мототематику. ТЗ на тексты достаточно строгие: наличие указанных ключевых слов, академическая тошнота не больше 8%, уникальность не ниже 90% и тд. Предлагайте свою цену ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад