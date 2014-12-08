Dimma_ru

Кротов Dimma_ru

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Завернуть Joomla в Docker

    $40

    Требуется подготовить конфигурации для запуска сайта на Joomla 3.10 в Docker. Напишите Dockerfile и docker-compose.yml. После завершения работы сделайте мердж-реквест в репозиторий с исходным кодом сайта. Ожидается, что при выполнении docker compose up сайт будет доступен в браузере.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Рип верстки существующего сайта

    Есть несколько сайтов вида https://muyfitness.com/ . Требуется собрать из каждого шаблон под проприетарный движок. Основных страниц три – главная, категория, статья. Шаблонизатор крайне простой, на базе Django. Предоставляется стенд для отладки шаблона. Оплата за каждый ...

    Django
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Rip существующего сайта

    Требуется сделать из сайта https://www.mdsaude.com/ шаблон для самописного движка. Язык шаблона крайне простой, всё описание выдам. Предоставлю доступ по sftp до сервера, где установлен движок. Пишите ориентировочную стоимость, задавайте вопросы, если что-то непонятно.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется автор текстов по кардиологии на проект

    Разыскивается врач-кардиолог или студент старших курсов по этому направлению, для разовой работы - написания корпуса текстов (примерно 200-300 шт). Присылайте в личные сообщения скан диплома/трудовой книжки/зачетной книжки и текст на 500 знаков на произвольную тему ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Миграция сайта на Wordpress

    Добрый день. Есть сайт http://uralsocionics.ru/ на самописном движке . Требуется полностью перенести его на Wordpress - верстка, настройка, заливка базы. Исходную базу предоставлю в любом удобном виде. Получившийся сайт должен выглядеть точно так же, плюс/минус ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта

    $400

    Добрый день. Требуется менеджер для разового наполнения сайта. В ваши обязанности будет входить: - составление ТЗ на текст - подбор автора на бирже - проверка текста - публикация текста на сайте ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сбор информации

    Добрый день. Тематика проекта - фильмы про сноубординг. Есть большой список разнородных ссылок. Требуется зайти по каждой из них, найти информацию о фильме (название, студия, райдеры, тизер и тд) и занести в админку сайта. Оплачивается ...

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Bash скрипт для установки proftpd

    Добрый день. Есть Ubuntu 14.04 x64. Требуется написать bash скрипт для установки proftpd в следующей конфигурации: в начале скрипта в переменных указывается логин пользователя, пароль и путь к каталогу (не в /home). Данного пользователя ...

    Ubuntu
    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья "настройка карбюратора на скутере"

    Добрый день. Вы откликнулись на предложение http://www.weblancer.net/projects/650917.html (60р за 1 тыс знаков). Предлагаю тестовое задание - https://docs.google.com/document/d/1TO2DJIfQFaP8FZgIwGOzbSseioK_2z7Lz9-xbwNRPmA/edit?usp=sharing Задание оплачивается. Если сотрудничество устроит нас обоих, впереди большой объем работы.

    HTML
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья "трехколесные скутеры"

    Добрый день. Вы откликнулись на предложение http://www.weblancer.net/projects/650917.html (50р за 1 тыс знаков). Предлагаю тестовое задание - https://docs.google.com/document/d/1ewG0eOr2V1ok_JN_9Kl6w6qJMAcMpPCwkAdmQPvGuNQ/edit?usp=sharing Задание оплачивается. Если сотрудничество устроит нас обоих, впереди большой объем работы.

    HTML
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья "необычные мотошлемы"

    Добрый день. Вы откликнулись на предложение http://www.weblancer.net/projects/650917.html (60р за 1 тыс знаков). Предлагаю тестовое задание - https://docs.google.com/document/d/1A54kzs6McxwnVG_2E4Y_tT1hdVzs86jL_UQI7XhJ0SM/edit?usp=sharing Задание оплачивается. Если сотрудничество устроит нас обоих, впереди большой объем работы.

    HTML
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт текстов на мототематику

    Добрый день. Требуются авторы на рерайт достаточно большого количества статей на мототематику. ТЗ на тексты достаточно строгие: наличие указанных ключевых слов, академическая тошнота не больше 8%, уникальность не ниже 90% и тд. Предлагайте свою цену ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

andalibov
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
2 года назад
Завернуть Joomla в Docker
Joomla
Приятный заказчик, четкие требования. Рекомендую!
Спасибо за работу. Учтены все пожелания. Коммуникация на высшем уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
Iavas_edhellen
Евгения 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта
Спасибо Дмитрию за проект с довольно интересной тематикой. Очень приятно работать с человеком, умеющим четко обозначить все требования и прислушивающимся в твоему мнению. Бонусом – приятное общение)
Отличная работа, рекомендую для соттрудничества.
Ответный отзыв