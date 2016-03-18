Нужно написать тексты, общий объем больше 100 тыс. сбп

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок266 просмотров

Нужен автор, которому близка тематика готовки... и кто хорошо владеет этой терминологией, потому что нужно будет написать ВКУСНЫЕ тексты на тему пирогов.

Более детально в личных сообщениях.

Цена: 40 руб за 1000 символов без пробелов.

Пишите скайп.

9 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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