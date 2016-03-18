Нужно написать 3 статьи-обзоры для любителей раритетных авто овозможности купить детали на еБей. Статьи размером от 2500 сбп с фото, кроме этого еще будут задания. Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов. ...
Нужно написать тексты, общий объем больше 100 тыс. сбп
Нужен автор, которому близка тематика готовки... и кто хорошо владеет этой терминологией, потому что нужно будет написать ВКУСНЫЕ тексты на тему пирогов.
Более детально в личных сообщениях.
Цена: 40 руб за 1000 символов без пробелов.
Пишите скайп.
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