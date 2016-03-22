Написать тексты (рерайт)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка85 просмотров

Описания суши.

Теплые ролы

1.Окенава - рис , нори , водоросли , спийси соус , авокадо, угорь копченный, омлет , кляр суши

2.Пандора -рис , нори , сыр творожный , авокадо,семга

3.Спайси -рис, нори, огурцы, семга, омлет, кляр для суши

4.Фудзи -рис, нори , майонез, мясо краба, омлет, кляр суши

Ролы

1.Филадельфия -рис , нори , авокадо , угорь , семга

2.Калифорния -рис , нори , огурцы, авокадо , крабовые палочки или креветки на выбор

3.Канада -рис, нори , сыр творожный , огурцы, семга, угорь

4.Овощной -рис , нори , майонез , перец болгарский , огурец, помидор , салат айсберг

5. Такура -рис, нори , майонез , огурец, семга , кунжут

6.Ци Яки Кунцей -рис, нори , сыр , огурец, капченная семга

9 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад
$10
2 дня
Прекрасный исполнитель, отличное понимание заказа. четкое исполнение. Спасибо.
Приятно сотрудничать с Константином. Что непонятно - пояснит, лояльный подход, понимающий заказчик.

Заявки фрилансеров

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно написать 3 статьи - обзоры

    Нужно написать 3 статьи-обзоры для любителей раритетных авто овозможности купить детали на еБей. Статьи размером от 2500 сбп с фото, кроме этого еще будут задания.  Цена:  50 руб за 1000 символов без пробелов. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статей кредитной тематики

    1. Нужно написать статью на главную страницу сайта 800-1000 символов, подобрать тайтлы и описание, с вхождением Кредиты Онлайн. 2. Во все разделы с банковскими предложениями, подобрать тайтлы с СЧ запросами, а так же статьи ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт текста + размещение на сайте

    Сделать описание (350 зн бп) о деятельности компании+ добавить акции+точки. Список компаний выдается. Высокая уникальность текста, не копипаст, оплата еженедельная. Оставляйте номера скайпа для связи ЗДЕСЬ.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Здоровье и молодость, с Wellnes.

    Нужно написать УНИКАЛЬНую (копирайт!) статью на тему:- Здоровье и молодость,с wellnes. Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статья должна быть логически завершена и ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт копирайт про изобретателей

    $5

    Разрабатываем черновой сценарий. Нужно собрать информацию из биографий 5 известных людей, согласно плану выбрать факты из биографии. Дополнить текст согласно плану дополнительной информацией. Объем 10000 зн. Уникальность не требуется. Сроки до вечера воскресенья. Оплата 400 ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен человек для написания новостей в течение одного завтрашнего дня

    Добрый день! Работа разовая. Нужен грамотный и ответственный исполнитель, который сможет завтра с 9-10 утра по Мск быть на связи и написать около 8-10 новостей.  Ссылки на источники дам, требований к текстам нет (уникальность проверять не ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Технический рерайт

    Описание оборудования, грузоподъемное. Статей много. Источник даем. Уникальность должна быть максимальная. Оплата по результату, или частями. Киви, ЯД или через обменник. Установка текстов в ворд пресс по написании.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать рерайт .

    Написать рерайт на тему полиэтиленовые трубы 50000 знаков. Большую часть исходников для рерайта даю.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад