Нужно написать 3 статьи-обзоры для любителей раритетных авто овозможности купить детали на еБей. Статьи размером от 2500 сбп с фото, кроме этого еще будут задания. Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов. ...
Написать тексты (рерайт)
Описания суши.
Теплые ролы
1.Окенава - рис , нори , водоросли , спийси соус , авокадо, угорь копченный, омлет , кляр суши
2.Пандора -рис , нори , сыр творожный , авокадо,семга
3.Спайси -рис, нори, огурцы, семга, омлет, кляр для суши
4.Фудзи -рис, нори , майонез, мясо краба, омлет, кляр суши
Ролы
1.Филадельфия -рис , нори , авокадо , угорь , семга
2.Калифорния -рис , нори , огурцы, авокадо , крабовые палочки или креветки на выбор
3.Канада -рис, нори , сыр творожный , огурцы, семга, угорь
4.Овощной -рис , нори , майонез , перец болгарский , огурец, помидор , салат айсберг
5. Такура -рис, нори , майонез , огурец, семга , кунжут
6.Ци Яки Кунцей -рис, нори , сыр , огурец, капченная семга
Выбранный исполнитель
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