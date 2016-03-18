Нужен автор, которому близка тематика готовки... и кто хорошо владеет этой терминологией, потому что нужно будет написать ВКУСНЫЕ тексты на тему пирогов. Более детально в личных сообщениях. Цена: 40 руб за 1000 символов ...
Создание текста для 5 стр. буклета
Нужно из имеющихся текстов создать продающий текст буклета состоящий из трёх разделов
1. О компании 1 стр
2. О главном программном продукте - нотном редакторе (программа для набора нот и написания музыки). 3 стр
3. По одной фразе об остальных продуктах и призыв потенциальных партнеров связаться для получения более детальной информации. 1 стр.
Тексты на основе надо сделать текст буклета предоставляются заказчиком.
Цена, сроки?
Заявки фрилансеров
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