Ищу райтеров на долгосрочное сотрудничество

Требуются копирайтеры - грамотные, ответственные, знакомые с принципами SEO, умеющие писать информационные, рекламные и другие виды текстов на любые темы.

В сутки требуется писать не менее 7000 символов. Оплата - от 50 рублей за тысячу символов.

Напишите о себе, о своих расценках, приложите 3-4 примера работ.

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