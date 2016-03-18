Нужен автор, которому близка тематика готовки... и кто хорошо владеет этой терминологией, потому что нужно будет написать ВКУСНЫЕ тексты на тему пирогов. Более детально в личных сообщениях. Цена: 40 руб за 1000 символов ...
Текст на тему строительства для ресурса Interier Expert
Ищем знающего в области строительства человека для написания статьи на тему "Виды стяжек пола". Виды, описание технологии, материалы, необходимые для выполнения той или иной стяжки, особенности (что подойдет для первого этажа, что подойдет под финальное покрытие плиткой или ламинатом и тп).
Уникальность не ниже 90 %.
Требования:
- знание темы статьи, опыт в строительстве;
- качественный текст.
Оплата 1000 знаков без пробелов - 2 доллара.
! Возможно дальнейшее сотрудничество в написании текстов на тему строительства.
Заявки фрилансеров
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