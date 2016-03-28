Качественный рерайт(болезни сердца). Оплата 60 рублей – тыс. Опыт. В заявках желательно оставлять емейл.
Нужен рерайт текстов. Тема - остекление балконов.
Здравствуйте, коллеги!
Требуется рерайт текстов на тему "остекление балконов". Дополнительно необходимо вписать ключи. Тексты объемом 4500-5500 зн.
В заявке, пожалуйста, указывайте, стоимость за 1000 зн. (желательно в рублях), куда оплачивать (ВМ, СБ, другое). Сколько статей сможете взять до среды без ущерба качеству?
У кого есть желание и возможность, кидайте заявки в проект.
ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба писать только тем, кто действительно разбирается в теме. Хоть это и рерайт, но строительную и оконную тематики знать надо.
Возможна только постоплата после проверки текстов. Можно поэтапно: один текст сдали, я проверила, оплатила - работаем дальше.
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