Нужен рерайт текстов. Тема - остекление балконов.

Здравствуйте, коллеги!

Требуется рерайт текстов на тему "остекление балконов". Дополнительно необходимо вписать ключи. Тексты объемом 4500-5500 зн.

В заявке, пожалуйста, указывайте, стоимость за 1000 зн. (желательно в рублях), куда оплачивать (ВМ, СБ, другое). Сколько статей сможете взять до среды без ущерба качеству?

У кого есть желание и возможность, кидайте заявки в проект.

ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба писать только тем, кто действительно разбирается в теме. Хоть это и рерайт, но строительную и оконную тематики знать надо.

Возможна только постоплата после проверки текстов. Можно поэтапно: один текст сдали, я проверила, оплатила - работаем дальше.