Нужен рерайт текстов. Тема - остекление балконов.

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Завершен22 заявки326 просмотров

Здравствуйте, коллеги!

Требуется рерайт текстов на тему "остекление балконов". Дополнительно необходимо вписать ключи. Тексты объемом 4500-5500 зн.

В заявке, пожалуйста, указывайте, стоимость за 1000 зн. (желательно в рублях), куда оплачивать (ВМ, СБ, другое). Сколько статей сможете взять до среды без ущерба качеству?

У кого есть желание и возможность, кидайте заявки в проект.

ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба писать только тем, кто действительно разбирается в теме. Хоть это и рерайт, но строительную и оконную тематики знать надо.

Возможна только постоплата после проверки текстов. Можно поэтапно: один текст сдали, я проверила, оплатила - работаем дальше.

9 лет назад
SK-Roscherk
Светлана 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

kazar1964
60 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$1
3 дня
Константин показал себя как ответственный, старательный и, что самое главное, компетентный исполнитель. Приятно работать с людьми, которые действительно разбираются в заданной теме. Рада знакомству и сотрудничеству. Рекомендую! :)
Светлана, ЗАКАЗЧИК с большой буквы. Профессионал своего дела, да и видно как человек замечательный. Т.З. понятное, оплата вовремя. Очень рад сотрудничеству. Спасибо Вам.
Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$15
3 дня
Спасибо Марине за хорошую работу. Все сделано на высоком уровне, практически без корректировок. Самый минимум только в начале работы над проектом. Далее прошло без заминок. Буду рада поработать с Мариной еще :)
Только позитивные впечатления от работы со Светланой. Всё быстро, чётко и по существу. Очень приятно работать с компетентными заказчиками. Всем рекомендую. С удовольствием приму участие в других проектах))

Заявки фрилансеров

kazar1964
60 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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