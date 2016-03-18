Статья по теме "Категория B"

Внимание! Работа только для тех, кто не понаслышке знаком с работой автошкол в РФ. Желательно, чтобы у вас было водительское удостоверение или инструкторские корочки. Требуется написать статью на 3000 знаков с аналогичной структурой http://svetofor-spb.com/kategoriya-b . Только копирайт - уникальность 100/100 по Адвего с шинглом 4. Вся информация должна быть строго по делу, никакой "воды". Ошибок из-за незнания специфики быть не должно.