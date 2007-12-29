Вакансия: balanced scorecard for Quality Assurance Основные требования: -- опыт работы в области quality assurance; -- хороший письменный английский; -- хороший кругозор по вопросам бизнес процессов; Необходимо исследовать различные области бизнеса и придумывать/находить показатели (на английском языке), описывающие производительность компании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать или создать (переписать) статьи для туристического сайта - www.stezya.com
Сейчас есть там тексты, но они просто сграбленны с других ресурсов, нужно переделать тексты, чтобы была уникальность контекста.
Фотографии не нужны, найду сам.
Оставляйте свои предложения по срокам и ценам, и стучите (пишите):
Емаил: [email protected]
ICQ: 1046366
Контактное лицо: Иван Викторович
P.S. В личные ообщения не писать, отвечаю на емаил или ася (в сети почти круглосуточно).
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