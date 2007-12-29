Статьи для туристического сайта

КопирайтингЗавершен33 заявки845 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать или создать (переписать) статьи для туристического сайта - www.stezya.com

Сейчас есть там тексты, но они просто сграбленны с других ресурсов, нужно переделать тексты, чтобы была уникальность контекста.

Фотографии не нужны, найду сам.

Оставляйте свои предложения по срокам и ценам, и стучите (пишите):

Емаил: [email protected]

ICQ: 1046366

Контактное лицо: Иван Викторович

P.S. В личные ообщения не писать, отвечаю на емаил или ася (в сети почти круглосуточно).

16 лет назад
tropin
Иван 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранные исполнители
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$500
7 дней
Очень ответственный работник, работает уже по 3 проекту вместе. Планируем работь постоянно.
Кидала.
stk43
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$500
7 дней
Заказчик отказался проводить оплату через СБС, использовал при заключении договора подложные документы человека, который никакого отношения не имеет ни к этому проекту, ни фрилансу вообще. Договора были заключены одновременно с несколькими исполнителями от лица разных людей. Кроме того подстрекал третьего человека для совершения мошеннических действий. Подробно описано здесь http://www.weblancer.net/forum/themes/4339.html?page=1
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