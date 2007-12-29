Нужно написать или создать (переписать) статьи для туристического сайта - www.stezya.com

Сейчас есть там тексты, но они просто сграбленны с других ресурсов, нужно переделать тексты, чтобы была уникальность контекста.

Фотографии не нужны, найду сам.

Оставляйте свои предложения по срокам и ценам, и стучите (пишите):

Емаил: [email protected]

ICQ: 1046366

Контактное лицо: Иван Викторович

P.S. В личные ообщения не писать, отвечаю на емаил или ася (в сети почти круглосуточно).