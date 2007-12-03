Research and create Balanced Scorecard in English

Требуется написать статью не более 1000 символов об особенностях рекламной фотографии.
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Вакансия: balanced scorecard for Quality Assurance
Основные требования:
-- опыт работы в области quality assurance;
-- хороший письменный английский;
-- хороший кругозор по вопросам бизнес процессов;
Необходимо исследовать различные области бизнеса и придумывать/находить показатели (на английском языке), описывающие производительность компании в данной сфере деятельности, речь идет о так называемой системе сбалансированных показателей.
Например, одна из сфер деятельности компании это HR, необходимо предложить набор показателей для описания того, насколько хорошо компания работает в этой области. Согласно классической balanced scorecard необходимо выделять четыре группы показателей (финансы, внутренние процессы, обучение и рост, клиенты). В каждой группе показатель отвечает на вопрос, как производительность в рамках этой группы влияет на общую производительность.
Как результат исследования нужен набор показателей, сгруппированных по четырём категориям. В каждой категории должно быть 3-4 показателя. Каждый показатель - это название и краткое описание. Показатель считается хорошим, если прочитав его очевидно как производить измерения, каковы входные и выходные значения, какова формула, каковы единицы измерения.
Оплата:
Осуществляется по WebMoney (кому удобнее, то PayPal или ePassporte). За один набор показателей (приблизительно 12-16 показателей) оплата 20$. Также будут необходимо некоторые другие тексты, оплата за которые оговаривается отдельно.
Тест задания:
Если вам интересна данная вакансия, то в качестве тест задания необходимо представить на английском:
-- Несколько (2-3) областей бизнеса, которые можно описать показателями (если у вас есть опыт в этих областях, то это плюс, не забудьте об этом написать);
-- Несколько (2-3) показателей для любой произвольной области бизнеса, согласно требованиям выше;
Мейл для связи: [email protected] (Алексей), в качестве темы сообщения указывайте job4metrics.
Актуальность вакансии можно посмотреть на сайте http://aksjobs.blogspot.com/
Спасибо!
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