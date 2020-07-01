Текст на разделы интернет магазин

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$20
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Завершен1 заявка190 просмотров

Тз пришлю в лючку.

5 лет назад
Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$22
5 дней
Все хорошо, спасибо за работу
Спасибо за интересный заказ и быструю проверку. Буду рад продолжить сотрудничество

Заявки фрилансеров

AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад