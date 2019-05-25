3 лабораторные работы (Hazelcast, PostgreSQL)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт1 заявка330 просмотров

Нужно сделать 3 лабораторные работы и прикрепить к ним подробную инструкцию, чтоб я мог воспроизвести все у себя на компьютере до 20 августа. 

PostgreSQL
6 лет назад
exerenss
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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