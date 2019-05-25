Нужно написать блок схему для готовой не сложной программы в Visual Basic. Срок выполнения 24 часа
3 лабораторные работы (Hazelcast, PostgreSQL)
Нужно сделать 3 лабораторные работы и прикрепить к ним подробную инструкцию, чтоб я мог воспроизвести все у себя на компьютере до 20 августа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Лабораторные работы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать ргр по дисциплине "устройства свч антенн". Задание прикреплено. Что конкретно нужно решать обьясню. Пишите СРООЧНО!!!Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задание в приложении. Желательный срок до вечера 09.06.Закрыт6 лет назад
Сделать регрессионный анализ, выявление факторов влияющих на въездной туристский поток региона. Данные по въездному туристскому потоку Приморского края есть, нужно найти данные социально-экономических показателей, которые могут влиять на тур.поток, которые в дальнейшем смогут обосновать ...Закрыт6 лет назад
- Лабораторные работы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно получить все как на фото, формулы тоже там представлены . Нужно построить на частоту 5 МГцЛабораторные работы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Лабораторные работы по Perl. Задание в файле.Закрыт6 лет назад
Всего лабораторных работ пять. Первая выполнена. Их можно выполнять в произвольном порядке и не все, но необходимо в итоге набрать не менее 60 баллов для зачёта. Подробности можем согласовать по телефону. Дополнительные документы и пояснения ...Закрыт6 лет назад
Всего лабораторных работ пять. Первая выполнена. Их можно выполнять в произвольном порядке и не все, но необходимо в итоге набрать не менее 60 баллов для зачёта. Подробности можем согласовать по телефону. Дополнительные документы и пояснения ...Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Условие задачи находится в прикреплённом файле. Необходимо решить задачу в программе "MATLAB".Закрыт6 лет назад