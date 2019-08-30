Ищу разработчика C#. Требуется разобраться в коде программы с файла (A SAML 2.0 Authentication Middleware for ASP.NET Core) на английском языке и подготовить полное объяснение, то есть: Подготовить текстовый документ, в котором будет подробно ...
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно реализовать и подробно объяснить программу описанную в работе в формате репетиторства. Цель: рабочий программный продукт на основе того, которы описан в работе. Нет необходимости повторять работу 1 в 1, возможны изменения.Закрыт5 лет назад
Нужно реализовать и подробно объяснить программу описанную в работе в формате репетиторства. Цель: рабочий программный продукт на основе того, которы описан в работе. Нет необходимости повторять работу 1 в 1, возможны изменения.Закрыт5 лет назад
Требуется помочь реализовать программу по примеру: https://dottutorials.net/security-tips-asp-net-core-web-application-apis/Закрыт5 лет назад
Требуется выполнить лабораторную работу и написать к ней подробную инструкцию с скриншотами.Базы данныхнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Нужно сделать 3 лабораторные работы и прикрепить к ним подробную инструкцию, чтоб я мог воспроизвести все у себя на компьютере до 20 августа.Лабораторные работы1 заявкаЗакрыт6 лет назад