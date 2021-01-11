Лабораторная работа С#

Нужен человек знающий Autodesk Inventor API, нужно сделать 3 лабораторных работы, а именно нарисовать пару простых фигур кодом С#, в качестве оболочки разработки надстройки использовать MS Visual Studio. Примеры выполнения есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача 1
На форме располагаются компоненты: два компонента ListBox, таблица
StringGrid размером 4х6, две кнопки Button и кнопка Close. На одной из кнопок
Button надпись «Очистка», на другой – «Занесение». Над одним из компонентов
ListBox надпись «Строки», над другим – «Столбцы». С помощью первого
выбирается строка таблицы, другим - столбец. При нажатии кнопки “Занесение” в
соответствующую ячейку заносится произведение номеров строки и столбца.
Кнопка «Очистка» очищает данную ячейку. Кнопка Close заканчивает программу.
Задача 2
1. На пространстве формы изображен календарь за апрель текущего года с
горизонтальным расположением недель. Рамка зеленого цвета в виде квадрата с
толщиной линии в 2 пикселя движется по датам с дискретом времени 0.7 сек.
Запуск движения – кнопка «Пуск», остановка – главное меню, что приводит к
установке рамки на первую дату.
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