Лабораторная работа С#

$15
Лабораторные работыЗавершен1 заявка277 просмотров
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Задача 1

На форме располагаются компоненты: два компонента ListBox, таблица

StringGrid размером 4х6, две кнопки Button и кнопка Close. На одной из кнопок

Button надпись «Очистка», на другой – «Занесение». Над одним из компонентов

ListBox надпись «Строки», над другим – «Столбцы». С помощью первого

выбирается строка таблицы, другим - столбец. При нажатии кнопки “Занесение” в

соответствующую ячейку заносится произведение номеров строки и столбца.

Кнопка «Очистка» очищает данную ячейку. Кнопка Close заканчивает программу.

Задача 2

1. На пространстве формы изображен календарь за апрель текущего года с

горизонтальным расположением недель. Рамка зеленого цвета в виде квадрата с

толщиной линии в 2 пикселя движется по датам с дискретом времени 0.7 сек.

Запуск движения – кнопка «Пуск», остановка – главное меню, что приводит к

установке рамки на первую дату.

3 года назад
guest_16103011218164
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ilyabarnachuck
Илья 
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$15
2 дня
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