Лабораторные работы на украинском

Нужно выполнить лабораторные работы, сугубо письменно (устно).

Название предмета: "Теорія тепло- та масоперенесення" (позже еще нужны будут с предмета "Корозія та захист від корозії").

Оцениваю одну выполненную лабораторную от 100р до 250р в зависимости от сложности.

Прикрепляю лабораторные задание для примера.