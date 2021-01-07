Лабораторные работы на украинском

$3
Лабораторные работыЗакрыт2 заявки721 просмотр
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Нужно выполнить лабораторные работы, сугубо письменно (устно). 

 Название предмета: "Теорія тепло- та масоперенесення" (позже еще нужны будут с предмета "Корозія та захист від корозії").

 Оцениваю одну выполненную лабораторную от 100р до 250р в зависимости от сложности. 

Прикрепляю лабораторные задание для примера.

3 года назад
guest_16103943967824
3 года в сервисе
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3 года назад