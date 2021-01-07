Лабораторные работы на украинском

[b][u]Предоставлю методичку к 5 лабам, так же есть готовые примеры их тоже перекину/ Maple( программный пакет, [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B]система компьютерной алгебры[/url])[/u][/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить лабораторные работы, сугубо письменно (устно).
Название предмета: "Теорія тепло- та масоперенесення" (позже еще нужны будут с предмета "Корозія та захист від корозії").
Оцениваю одну выполненную лабораторную от 100р до 250р в зависимости от сложности.
Прикрепляю лабораторные задание для примера.
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