Лабораторные работы по ТАУ

Я видел вы уже оставляли отзыв на выполнение лабораторных работ по ТАУ, то есть вы можете их сделать, а это то что мне нужно. нужно сделать 3 лабораторных работы, они не сложные. Пишите обсудим цену, думаю мы найдем общий язык