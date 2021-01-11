OpenShift 4.x и RedHat 8.x

Лабораторные работыЗакрытнет заявок302 просмотра
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Я ищу кто может мне помочь срочно решить 5 задач с подзадачами для моей лабораторной касательно OpenShift 4.x в среде RedHat 8.x (Dockerfile, podman, pull and push images, start containers, etc.)

И кто объяснит как это работает.

Это задача на 2-3 часа.

3 года назад
guest_16129994478022
3 года в сервисе
Был
3 года назад