OpenShift 4.x и RedHat 8.x

Я ищу кто может мне помочь срочно решить 5 задач с подзадачами для моей лабораторной касательно OpenShift 4.x в среде RedHat 8.x (Dockerfile, podman, pull and push images, start containers, etc.)

И кто объяснит как это работает.

Это задача на 2-3 часа.