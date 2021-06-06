Сделать задание по системам искусственного интеллекта и реферат по ана

Сделать задание по системам искусственного интеллекта и реферат по анализу данных.

Искусственный интелект.

К заказу прикрепляю ссылку на книгу http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156356, в которой на странице № 7 (если смотреть в PDF формате) есть Додатки,

нужно сделать "Додаток 1. Індивідуальні завдання до розділу 1" на странице (в PDF) 334,

и сделать "Додаток 6. Індивідуальні завдання до розділу 5" на странице (в PDF) 365. Везде выбрать 3 вариант.

Анализ данных.

Сделать реферат на 20-30 страниц по одной из тем перечисленных ниже (можете выбрать одну тему):