Необходимо смоделировать привод на matlab.
Сделать задание по системам искусственного интеллекта и реферат по ана
Сделать задание по системам искусственного интеллекта и реферат по анализу данных.
Искусственный интелект.
К заказу прикрепляю ссылку на книгу http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156356, в которой на странице № 7 (если смотреть в PDF формате) есть Додатки,
нужно сделать "Додаток 1. Індивідуальні завдання до розділу 1" на странице (в PDF) 334,
и сделать "Додаток 6. Індивідуальні завдання до розділу 5" на странице (в PDF) 365. Везде выбрать 3 вариант.
Анализ данных.
Сделать реферат на 20-30 страниц по одной из тем перечисленных ниже (можете выбрать одну тему):
- Нейромережеві алгоритми класифікації
- Методи колективного розпізнавання
- Алгоритми класифікації складних об'єктів на прикладі задач розпізнавання осіб з фотографій
- Процес аналізу великих даних. Технології аналізу великих даних. Наукові проблеми в області великих даних.
Заявки фрилансеров
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