Современные технологии разработки программного обеспечения (укр.)

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Використовуючисучасні методи і методолігії розробки програмного забезпечення розробити

відповідно до варіанту інформаційну систему:

Клієнт здає автомобіль в автосервіс.

Також пояснити що і як виконувалось.

8 лет назад
drugs141
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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