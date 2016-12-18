В приложении по 5 примеру надо сделать график. программа VisSim 3.0. Срок до 20.12.
Современные технологии разработки программного обеспечения (укр.)
Використовуючисучасні методи і методолігії розробки програмного забезпечення розробити
відповідно до варіанту інформаційну систему:
Клієнт здає автомобіль в автосервіс.
Також пояснити що і як виконувалось.
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