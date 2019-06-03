Нужно сделать 3 лабораторные работы и прикрепить к ним подробную инструкцию, чтоб я мог воспроизвести все у себя на компьютере до 20 августа.
Выполнить задание по геодезии (Лабораторная работа)
Выполнить задание по геодезии (Лабораторная работа). Стоимость максимальная в рублях
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