дизайн-фрилансер. Проект городка на 75 га.
Дизайн беседки на придомовой территории
На придомовой территории дома нужно реализовать проект современной беседки, желательно в 2-3х вариациях. После принятия конкретного визуала - необходимо будет сделать ТЗ по сборке этой беседки для строителей. Возможно там добавить не только беседку но что то еще... под вопросом...
Планируется также что по беседке будет пущен для роста "девичий виноград"
Исполнитель выбирается по принципу наименьшей стоимости и наличия в портфолио проектов.
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