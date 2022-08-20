Доброго времени суток! Необходим дизайнер/проектировщик, который поможет сделать дизайн и макет проекта.

Суть: наша команда создала проект, который направлен на озеленение и облагораживание территории университета. Для полноценной и масштабной картины

требуется сформировать макет проекта на основе указанной информации.

Подробности о проекте уточнять в личных сообщениях. Также при отклике прошу сразу присылать свое портфолио и примерный ценовой диапазон на услугу.

В качестве примера прикрепляю референсы