Доработка логотипа

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Закрыт12 заявок192 просмотра

Требуется доработка логотипа. Придание эффекта объёмности.

14 лет назад
omich1984
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров