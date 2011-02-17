Разработка логотипа + фирменный стиль (мебель)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки552 просмотра

Необходимо для фирмы занимающейся производством мебели разработать лого + фирменный стиль.

В фирменный стиль входит: бланк А4, визитка -2 шт (дир + сотрудник), папка.

Более подробно в приложении.

14 лет назад
mkvin
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$75
3 дня
Большое спасибо, очень доволен заказчик... Работа супер... Приятно было работать!!
Виталий, спасибо за работу! Спасибо за бонус! Было приятно с вами работать. Всегда приятно, когда заказчик составляет подробное ТЗ - удается избежать многих ошибок. Но еще приятнее, когда заказчик оказывается ответственным человеком и оплаты не приходится ждать.

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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