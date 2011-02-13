Добрый день коллеги. Сейчас верстается сайт для компании "Сиртек" дизайн уже готов, осталось нарисовать логотип. Дизайн первой страницы вы можете посмотреть в атаче проекта. Какие требования к лого ...
Логотип - Муравей
Необходимо разработать логотип IT компании по созданию и продвижению сайтов.
В лого должен быть МУРАВЕЙ. Использовать 2 цвета, похожих на этот набор в RGB:
#a03900
#551e00
#c38b68
Прошу не накладывать градиентные заливки, должен быть однотонный цвет.
Теперь самое основное:
- муравей не должен быть каким-то мультяшным
- муравей не должне быть тупо насекомым, при виде которого человек испугается и захочет его раздавить
- муравей должен быть очень креативно сделан: чтобы было ПРОСТО, но необычно
- это не должна быть просто улыбающаяся рожа
- это не должен быть отвекторенная фотография, взятая не понятно откуда
- желательно контурный
- шрифт использовать ровный не курсивный
- УРОВЕНЬ лого должен быть на уровне логотипов в приложении
- лого должен смотреться в серых тонах
- варианты не надо представлять на каких-то своих типа супер мега бланках, просто на белом фоне
- не подставлять всякие эффекты типа "ТЕНИ"
Требования к фрилансеру:
- ты не новичок и не имеешь отрицательных отзывов
- ты УМЕЕШЬ РИСОВАТЬ, а не только обрабатывать картинки
Сдача проекта и определние победителя:
- подход должен быть серьезным, а нет так, типа кинул фигню авось выстрелит за неимением качественных работ
- готовую работу сдавать в векторе
Все должно быть четко, серьезно, строго! Надеюсь на успешный результат. Спасибо! Жду Ваших креативных идей!
P.S. Фразы типа "Уже нарисовал" мне слать не надо, выкладывайте свои работы, как же я победителя буду определать...
Победитель конкурса
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