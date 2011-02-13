Логотип - Муравей

# 1 — $ 100

Необходимо разработать логотип IT компании по созданию и продвижению сайтов.

В лого должен быть МУРАВЕЙ. Использовать 2 цвета, похожих на этот набор в RGB:

#a03900

#551e00

#c38b68

Прошу не накладывать градиентные заливки, должен быть однотонный цвет.

Теперь самое основное:

- муравей не должен быть каким-то мультяшным

- муравей не должне быть тупо насекомым, при виде которого человек испугается и захочет его раздавить

- муравей должен быть очень креативно сделан: чтобы было ПРОСТО, но необычно

- это не должна быть просто улыбающаяся рожа

- это не должен быть отвекторенная фотография, взятая не понятно откуда

- желательно контурный

- шрифт использовать ровный не курсивный

- УРОВЕНЬ лого должен быть на уровне логотипов в приложении

- лого должен смотреться в серых тонах

- варианты не надо представлять на каких-то своих типа супер мега бланках, просто на белом фоне

- не подставлять всякие эффекты типа "ТЕНИ"

Требования к фрилансеру:

- ты не новичок и не имеешь отрицательных отзывов

- ты УМЕЕШЬ РИСОВАТЬ, а не только обрабатывать картинки

Сдача проекта и определние победителя:

- подход должен быть серьезным, а нет так, типа кинул фигню авось выстрелит за неимением качественных работ

- готовую работу сдавать в векторе

Все должно быть четко, серьезно, строго! Надеюсь на успешный результат. Спасибо! Жду Ваших креативных идей!

P.S. Фразы типа "Уже нарисовал" мне слать не надо, выкладывайте свои работы, как же я победителя буду определать...