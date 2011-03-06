Всем здрасте! Срочно ищу исполнителя на создание логотипа, придумывать ничего не нужно! Есть логотип тут (afkcom.ru) его нужно сделать обьемным и стеклянным без фона (желательно) и повторюсь ничего нового придумывать не надо! icq для связи ...
Логотип для магазинов по продаже профилей
Здравствуйте!
Логотип для магазинов по продаже напольных профилей. Название - "Якiсний профiль". Основной товар - плинтусы.
Гармоничное присутствие плинтуса на логотипе приветствуется, хотя не обязательно.
Обязательно должен присутствовать именно логотип, а не просто название компании. Важный момент - профили (плинтусы) разглядывать как элемента декора, а не стройматериал, с этой точки зрения делать логотип.
Желательно сделать что-нибудь запоминающееся. Фантазия не ограничивается.
Всю продаваемую продукцию можно посмотреть здесь - http://tisprofile.com/.
Победитель конкурса
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