Логотип для магазинов по продаже профилей

# 1 — $ 60

Здравствуйте!

Логотип для магазинов по продаже напольных профилей. Название - "Якiсний профiль". Основной товар - плинтусы.

Гармоничное присутствие плинтуса на логотипе приветствуется, хотя не обязательно.

Обязательно должен присутствовать именно логотип, а не просто название компании. Важный момент - профили (плинтусы) разглядывать как элемента декора, а не стройматериал, с этой точки зрения делать логотип.

Желательно сделать что-нибудь запоминающееся. Фантазия не ограничивается.

Всю продаваемую продукцию можно посмотреть здесь - http://tisprofile.com/.