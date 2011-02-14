Необходимо разработать логотип IT компании по созданию и продвижению сайтов. В лого должен быть МУРАВЕЙ. Использовать 2 цвета, похожих на этот набор в RGB: #a03900 #551e00 ...
Логотип для магазина авторских работ
О магазине: Продаются изделия ручной работы как известных мастеров, так и не очень. Это керамика, картины, изделия из самоцветов, ювелирные изделия. Все работы авторские.
Группка Вконтакте: http://vkontakte.ru/club13604660
Старый сайт: http://nnpodarki.ru
Изначальная идея логотипа: Из руки "автора" выплывает рыбка и волны образуют надпись "Подарок от Автора".
Мысли вслух: Думаю от руки лучше отказаться, расчленёнка в логотипе - ничему. Вместо неё можно изобразить пламя (огонь гончарной печи) которое переходит в воду (надпись "Подарок от автора") по которой плывёт рыбка. Эта рыбка - это изделие мастера. Может быть, из керамики или из металла (серебра). В любом случае: рыбка и надпись должны присутствовать.
Желательно НЕ перебарщивать с цветами, использовать рекомендуется: Оранжевый (корпоративный цвет, яркий и весёлый), Красный (огонь), Синий (вода)
Пожелание: Тот файл, что есть в приложении - это работа моей сестры, хотелось, чтобы Вы отталкивались от неё. Можно вообще за основу взять.
Чуть позже выложу ещё её набросков...
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Добрый день коллеги. Сейчас верстается сайт для компании "Сиртек" дизайн уже готов, осталось нарисовать логотип. Дизайн первой страницы вы можете посмотреть в атаче проекта. Какие требования к лого ...Завершен14 лет назад
- $50
Итак, нужен логотип, а точнее что-то вроде логотипа-аватара. Внизу прикреплен вариант, который есть сейчас. но это никуда не годится. Группа по еврейской теме "наши люди". Цлевая аудитория: евреи, со средним и ...Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго дня! требуется разработать логотип и визитку. компания занимается комплексными поставками оборудования для теле-,радиовещания и приема, в том числе цифрового телевидения HD С уважением, Сергей КлингЗакрыт14 лет назад
- $50
1. Цвета лого голубой (белый) в купе с другим цветом (Синий, серый или др.). Почему именного голубой: наверное этот цвет ближе к лаборатории, вакцинам, упаковкам с таблетками. 2. Шрифт на ваше усмотрение с символом ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть логотип, устарел, надо новый. Информация будет дана людям с хорошим портфолио и от 5ти отзывовЛоготипы и Знаки49 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип, от дизайнера требуется креативные предложения, шаблоны не предлагать.Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт14 лет назад
- $65
Нужно сделать логотип для сайта elektrika.by В перспективе портал о электричестве. Просьба, не выставлять чужие картинки.Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте,в приложении бриф на логотип заполненный клиентом ! Работать необходимо до полного утверждения заказчиком ! Жду ваших предложений ! Приоритет хорошему портфолио по лого ! Необходимо уже показать первые варианты к понедельнику ...Завершен14 лет назад
http://savepic.ru/2264375.jpg перенести в вектор нужно максимально близко к оригиналу, сохранив все градиенты, засветки и переходы. имеется псд, на выходе нужно получить .aiЗавершен14 лет назад