Логотип для магазина авторских работ

# 1 — $ 50 # 2 — $ 10 # 3 — $ 5

О магазине: Продаются изделия ручной работы как известных мастеров, так и не очень. Это керамика, картины, изделия из самоцветов, ювелирные изделия. Все работы авторские.

Группка Вконтакте: http://vkontakte.ru/club13604660

Старый сайт: http://nnpodarki.ru

Изначальная идея логотипа: Из руки "автора" выплывает рыбка и волны образуют надпись "Подарок от Автора".

Мысли вслух: Думаю от руки лучше отказаться, расчленёнка в логотипе - ничему. Вместо неё можно изобразить пламя (огонь гончарной печи) которое переходит в воду (надпись "Подарок от автора") по которой плывёт рыбка. Эта рыбка - это изделие мастера. Может быть, из керамики или из металла (серебра). В любом случае: рыбка и надпись должны присутствовать.

Желательно НЕ перебарщивать с цветами, использовать рекомендуется: Оранжевый (корпоративный цвет, яркий и весёлый), Красный (огонь), Синий (вода)

Пожелание: Тот файл, что есть в приложении - это работа моей сестры, хотелось, чтобы Вы отталкивались от неё. Можно вообще за основу взять.

Чуть позже выложу ещё её набросков...