Логотип для магазина авторских работ

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен77 заявок2943 просмотра
#1$50
#2$10
#3$5

О магазине: Продаются изделия ручной работы как известных мастеров, так и не очень. Это керамика, картины, изделия из самоцветов, ювелирные изделия. Все работы авторские.

Группка Вконтакте: http://vkontakte.ru/club13604660

Старый сайт: http://nnpodarki.ru

Изначальная идея логотипа: Из руки "автора" выплывает рыбка и волны образуют надпись "Подарок от Автора".

Мысли вслух: Думаю от руки лучше отказаться, расчленёнка в логотипе - ничему. Вместо неё можно изобразить пламя (огонь гончарной печи) которое переходит в воду (надпись "Подарок от автора") по которой плывёт рыбка. Эта рыбка - это изделие мастера. Может быть, из керамики или из металла (серебра). В любом случае: рыбка и надпись должны присутствовать.

Желательно НЕ перебарщивать с цветами, использовать рекомендуется: Оранжевый (корпоративный цвет, яркий и весёлый), Красный (огонь), Синий (вода)

Пожелание: Тот файл, что есть в приложении - это работа моей сестры, хотелось, чтобы Вы отталкивались от неё. Можно вообще за основу взять.

Чуть позже выложу ещё её набросков...

14 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победители конкурса

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
#3
Классный дизайнер! Можно смело отдавать любые проекты. Качество – гарантированно!
Отличный заказчик и просто очень хороший человек! Четко поставленный конкурс,вложены дополнения,работы прокомментированы.Молниеносная оплата.+10
xyliganka
Вика 
31 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
#2
Великолепная работа!!! Талантливый дизайнер. Надеюсь, что ещё удастся поработать вместе!
Крайне приятный человек! Только хорошие впечатления о сотрудничестве.
Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
#1
Сергей просто не дал шанса другим конкурсантам :( Одно слово - профи! :)
Рад, что победил в конкурсе. Иван Чётко объяснил техзадание и это во многом облегчило мою работу. Спасибо.

Заявки фрилансеров

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
#3
xyliganka
Вика 
31 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
#2
Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
#1

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