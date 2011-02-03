Необходимо переделать логотип

Необходимо подготовить логотип «Отчий дом». В приложенном файле есть сам лого и пример стиля в котором он должен быть выполнен.

Пожелания по логотипу: в центре должен быть терем в старорусском стиле, а вокруг него радуга, но не заканчивающаяся в круге (как сейчас), а похожая на радугу. Фиолетовый цвет просьба не использовать.

Если все будет отлично, то будет еще заказ на этикетки.