Логотип для сайта про цветы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт16 заявок352 просмотра

Требуется разработать логотип:

форматированный текст + ассоциативная картинка.

Стиль - акварель, пастельные тона.

примерно, то что нужно прикрепил к заданию.

оставляйте ICQ для связи

Бюджет 70 wmz.

сроки 3 дня

14 лет назад
webrother
Сергей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$70
1 день

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад