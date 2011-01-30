Необходимо отрисовать логотип из прикрепленного файла в формате AI
Логотип для сайта про цветы
Требуется разработать логотип:
форматированный текст + ассоциативная картинка.
Стиль - акварель, пастельные тона.
примерно, то что нужно прикрепил к заданию.
оставляйте ICQ для связи
Бюджет 70 wmz.
сроки 3 дня
Выбранный исполнитель
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