Логотип для западной компании.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен93 заявки2752 просмотра
#1$50

Добрый день.

Нужно разработать логотип для фирмы.Фирма называется Ariel Copyright Control & Collection Company . Занимается контролем защиты прав а также является коллекторной компанией.

Особых требований нет. Логотип должен получиться строгий.

Жду ваших работ!

14 лет назад
luemux2011
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
#1
Отличный исполнитель и профессионал своего дела.Было приятно сотрудничать.
С большим удовольствием поработал с Артуром! Интересный конкурс, грамотный заказчик, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
#1
#1
Логотипы и Знаки