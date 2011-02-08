Необходимо для фирмы занимающейся производством мебели разработать лого + фирменный стиль. В фирменный стиль входит: бланк А4, визитка -2 шт (дир + сотрудник), папка. Более подробно в приложении.
Логотип для западной компании.
Добрый день.
Нужно разработать логотип для фирмы.Фирма называется Ariel Copyright Control & Collection Company . Занимается контролем защиты прав а также является коллекторной компанией.
Особых требований нет. Логотип должен получиться строгий.
Жду ваших работ!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $70
Требуется разработать логотип: форматированный текст + ассоциативная картинка. Стиль - акварель, пастельные тона. примерно, то что нужно прикрепил к заданию. оставляйте ICQ для связи Бюджет 70 wmz. сроки ...Закрыт14 лет назад
Необходимо отрисовать логотип из прикрепленного файла в формате AIЛоготипы и Знаки12 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте нам нужно лого для интернет магазина эксклюзивного автозвука название компании Yellow Board нужно сегодня ваши цены?Закрыт14 лет назад
- $60
Здравствуйте! Логотип для магазинов по продаже напольных профилей. Название - "Якiсний профiль". Основной товар - плинтусы. Гармоничное присутствие плинтуса на логотипе приветствуется, хотя не обязательно. ...Завершен14 лет назад
- $50
Всем здрасте! Срочно ищу исполнителя на создание логотипа, придумывать ничего не нужно! Есть логотип тут (afkcom.ru) его нужно сделать обьемным и стеклянным без фона (желательно) и повторюсь ничего нового придумывать не надо! icq для связи ...Закрыт14 лет назад
Есть фотография логотипа-герба школы, необходимо его отрисовать.Завершен14 лет назад
- $25
Необходимо подготовить логотип «Отчий дом». В приложенном файле есть сам лого и пример стиля в котором он должен быть выполнен. Пожелания по логотипу: в центре должен быть терем в старорусском стиле, ...Завершен14 лет назад
Требуется разработать логотип и визитку.Завершен14 лет назад
- $65
О магазине: Продаются изделия ручной работы как известных мастеров, так и не очень. Это керамика, картины, изделия из самоцветов, ювелирные изделия. Все работы авторские. Группка Вконтакте: http://vkontakte.ru/club13604660 Старый сайт: http://nnpodarki.ru ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен14 лет назад