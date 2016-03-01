Название компании: FILIGRAN FILMS Сфера: Видеопроизводство, кинопроизводство, реклама. Продукт: Короткометражное кино, рекламные видеоролики, брендовое и корпоративное видео, музыкальные клипы. Уникальное торговое предложение: Хорошая идея — основа успешного продающего ...
Изготовление макета логотипа
необходимо создать макет логотипа в соответствии с тз.
Компания- бюро переводов
Сумма заказа ориентировочно 50 $ USD
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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