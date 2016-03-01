Изготовление макета логотипа

От сотрудничества с Максимом остались исключительно положительные впечатления. Максим - очень вежливый и порядочный заказчик. Отвечал на все вопросы, был на связи. Оплатил работу вовремя и в полном объеме. Рекомендую всем фрилансерам как очень порядочного заказчика. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!