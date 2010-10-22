Логотип для "ДомСтройСервис"

# 1 — $ 50

Нужно создать логотип для фирмы "ДомСтройСервис", занимающейся обработкой древесины и постройками из дерева.

Логотип должен быть читаем как в цветном, так и в монохромном виде, так как будет использоваться в том числе и на визитках и документах.

Пожелания заказчика: на логотипе должен быть домик из круглых брёвен и круглая зубчатая пила. Остальное на ваш вкус.