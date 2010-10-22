Логотип для "ДомСтройСервис"

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен84 заявки3017 просмотров
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#1$50

Нужно создать логотип для фирмы "ДомСтройСервис", занимающейся обработкой древесины и постройками из дерева.

Логотип должен быть читаем как в цветном, так и в монохромном виде, так как будет использоваться в том числе и на визитках и документах.

Пожелания заказчика: на логотипе должен быть домик из круглых брёвен и круглая зубчатая пила. Остальное на ваш вкус.

13 лет назад
reclime
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
krokus
Оксана 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
13 лет назад
#1
Отличная работа, очень довольны.
Очень легко прошло сотрудничество
Заявки фрилансеров
krokus
Оксана 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
13 лет назад
#1
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