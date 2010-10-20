Разработать логотип для производственной фирмы

Написать логотип вот такого вида http://autotrade.co.ua/templates/iauto/main/images/logo_img.gif с тестом automirua.com и auto.svitua.net
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цвета: синий, красный, серебристый. Направления деятельности: производство инструментов по чертежам заказчика, счетчики воды. Обозначайте цену и сроки.
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