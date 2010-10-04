Логотип и дизайн визитки

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен64 заявки2635 просмотров
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#1$50
#2$30

Логотип и дизайн визитки

Задача: Необходимо отрисовать логотип и дизайн визитки и в формате(в виде) игральной карты.

Цель: Создать визитку и логотип, кторые не уходя в пошлость, были бы неким идентификатором. То есть при виде визитки должно а)складываться понимание, чем занимается ее владелец. То же самое и с лого. Б) Как написано выше - главное не уйти в пошлость. Игорный бизнес в сети - не только фишки-рулетки. Ну и соответственно, хотелось бы увидеть нормальную типографику и шрифты

Гайды: Название - globogames.ru/ Globobames

Направление деятельности: разработка, внедрение и поддержка программного обеспечения для онлайн казино, развлекательные сервисы. Более подробно можно узнать вот здесь http://globo-tech.com/.

13 лет назад
SugarRay
Андрей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Победители конкурса
Marco-v
Олег 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
YuGo
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#2
Заявки фрилансеров
Marco-v
Олег 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
YuGo
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#2
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