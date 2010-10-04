Нарисовать логотип название сайта
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Логотип и дизайн визитки
Задача: Необходимо отрисовать логотип и дизайн визитки и в формате(в виде) игральной карты.
Цель: Создать визитку и логотип, кторые не уходя в пошлость, были бы неким идентификатором. То есть при виде визитки должно а)складываться понимание, чем занимается ее владелец. То же самое и с лого. Б) Как написано выше - главное не уйти в пошлость. Игорный бизнес в сети - не только фишки-рулетки. Ну и соответственно, хотелось бы увидеть нормальную типографику и шрифты
Гайды: Название - globogames.ru/ Globobames
Направление деятельности: разработка, внедрение и поддержка программного обеспечения для онлайн казино, развлекательные сервисы. Более подробно можно узнать вот здесь http://globo-tech.com/.
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