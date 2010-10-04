Логотип для мебельной дизайн студии Пазл Интерьер

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка262 просмотра
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Требуется создать логотип мебельной дизайн студии.

Исходные данные:

Название студии: Дизайн студия Пазл Интерьер. Словосочетание «Дизайн студия» можно опустить, но можно и оставить.

Цветовая гамма: черный, красный, золотой.

Требования:

должен присутствовать элемент пазла. Может быть несколько элементов пазла с буквами.

13 лет назад
Tonop
Элвис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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