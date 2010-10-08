Логотип для текстильной компании

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок362 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры!

Необходимо разработать логотип для сайта текстильной компании. Адрес сайта: http://www.iv-textile.ru/ .

Логотип должен гармонично сочетаться с цветовой схемой сайта, отражать род деятельности компании, ну и иметь что-то общее с названием (Орион).

Проект низкобюджетный, но без посредничества.

Жду Ваших предложений.

Буду рад сотрудничеству!

13 лет назад
Denis_Gudim
Денис 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Katena13
36 летСША
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Благодарю Катерину за проделанную работу. Проект был реализован в срок, все требования соблюдены, а возникающие вопросы решались ежечасно. Профессионализм, высокое качество и ответственность, отразились в работе художника. Желаю всем продуктивных проектов в исполнении Катерины!
Работать с заказчиком приятно! Оплата своевременна! Рекомендую всем!
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