Логотип LifeCZ.ru

# 1 — $ 80

Для форума http://lifecz.ru/ требуется разработать логотип. ВНИМАНИЕ: на существующее оформление не обращаем внимание (это временно)

Пожелания:

1. Логотип должен быть выполнен в синих тонах + красный цвет

2. В логотипе должен быть отражен домен LifeCZ.ru и название проекта «Форум о Чехии»

3. По размерам не принципиально

4. В логотипе должна быть понятна направленность (отдых, проживание, недвижимость Чехии)

5. Логотип должен быть простой. Ничего лишнего. Креатив ценится в первую очередь

Из всех предложений будет выбрано 3 участника по итогам присланных работ. Победитель получит $80. После выбора трех исполнителей работа будет законченной после соответствующих доработок.

В конечном итоге логотип должен быть представлен в 2-х форматах: .PSD, .CDR

Для определения исполнителей необходимо на адрес [email protected] высылать макеты работ (или выкладывать здесь).

Просьба не записываться в проект тех, кто невнимательно прочитал условия