Логотип LifeCZ.ru

Нарисовать логотип название сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для форума http://lifecz.ru/ требуется разработать логотип. ВНИМАНИЕ: на существующее оформление не обращаем внимание (это временно)
Пожелания:
1. Логотип должен быть выполнен в синих тонах + красный цвет
2. В логотипе должен быть отражен домен LifeCZ.ru и название проекта «Форум о Чехии»
3. По размерам не принципиально
4. В логотипе должна быть понятна направленность (отдых, проживание, недвижимость Чехии)
5. Логотип должен быть простой. Ничего лишнего. Креатив ценится в первую очередь
Из всех предложений будет выбрано 3 участника по итогам присланных работ. Победитель получит $80. После выбора трех исполнителей работа будет законченной после соответствующих доработок.
В конечном итоге логотип должен быть представлен в 2-х форматах: .PSD, .CDR
Для определения исполнителей необходимо на адрес [email protected] высылать макеты работ (или выкладывать здесь).
Просьба не записываться в проект тех, кто невнимательно прочитал условия
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