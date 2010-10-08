Сделать лого

Логотип - рукописная надпись "Aloha Club". Стиль надписи, написание, слои, цвета и потертости - все как в примере 1. Нижний слой логотипа с аналогичной морской волной, из волны выходит человек на доске как в примере 2. Требования - 1. читаемость 2. ...