Сделать лого

Добрый день. Нужен логотип (фирменный знак) для медицинского центра по репродуктивной эндокринологии. Название центра: Гормон. Логотип нужен на двух языках: Гормон (Hormon). Приблизительную шапку будущего вебсайта медцентра можете посмотреть тут: http://patrondima.orgfree.com/hormon/ Победитель конкурса должен будет предоставить логотип в ...
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Здравствуйте.
Нужен логотип по этому зданию http://makepreview.com/1596538967
Пример: http://www.skating-palace.ru/i/logo.png
В таком же духе.
P.S Сделать только здание. Точно так же как и в примере. Текст и название не нужно.
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