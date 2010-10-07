Нужен логотип для медицинского центра

# 1 — $ 30

Добрый день. Нужен логотип (фирменный знак) для медицинского центра по репродуктивной эндокринологии. Название центра: Гормон.

Логотип нужен на двух языках: Гормон (Hormon).

Приблизительную шапку будущего вебсайта медцентра можете посмотреть тут: http://patrondima.orgfree.com/hormon/

Победитель конкурса должен будет предоставить логотип в векторном варианте, готовым к печати в типографии.

И при разработке учитывайте, пожалуйста, что логотип должен хорошо смотреться как в цвете, так и в черно-белом варианте.