Нужен логотип для медицинского центра

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт63 заявки2439 просмотров
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#1$30

Добрый день. Нужен логотип (фирменный знак) для медицинского центра по репродуктивной эндокринологии. Название центра: Гормон.

Логотип нужен на двух языках: Гормон (Hormon).

Приблизительную шапку будущего вебсайта медцентра можете посмотреть тут: http://patrondima.orgfree.com/hormon/

Победитель конкурса должен будет предоставить логотип в векторном варианте, готовым к печати в типографии.

И при разработке учитывайте, пожалуйста, что логотип должен хорошо смотреться как в цвете, так и в черно-белом варианте.

13 лет назад
tglife
40 летСША
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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