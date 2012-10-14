Логотип для новостного сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок295 просмотров

Разработать логотип для новостного портала (NEWSTALK)

1. Тематика Информационно дискуссионный портал (новости, обсуждение новостей)

2. Стиль «web 2.0» с присутствием бликов, теней, отражений

3. Цветовое решение: 990066 или 660099, белый, оттенки черного. (возможно ваше цветовое решение)

4. Стиль логотипа: Современный, hi-tech, анимированный, развлекательный

Цена: 30$

13 лет назад
zerosoul
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать вензель

    Необходимо нарисовать вензель на две буквы "И" (фамилия) и "А" (имя). В двух вариантах: - объёмный золотой и серебряный - плоский одноцветный Примеры на картинках

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать логотип для сайта сертификатов

    $16

    ориентир - картинка со слайдера (отдельно прикрепляем это картинку!). Название - "Дари эмоции", второстепенная подпись "present55.ru". Цвета яркие, но лучше чтобы все буквы были одного цвета и отличались от фона (то есть не были зелеными). ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести простое лого в вектор и сделать 2 иконки

    Добрый день. Необходимо: 1) Перевести простое "текстовое" лого в векторный формат. Лого прилагаю. 2) Сделать 2 иконки: социальной сети "ВКонтакте" и Google+ в том стиле, образец которого прилагаю (каждая иконка в 2 вариантах, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен логотип

    Нужен логотип. То что нравится, прикрепляю. Что нравится? - шрифт - шум, потертость (я называю это американсикй стиль) Задача сделать что то похожее, возможно использовать точно такие ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать простой логотип по ВИЧ

    $20

    Добрый день, коллеги. Нужно нарисовать несколько вариантов простого логотипа. Свои идеи я подал, но если есть идеи, как получше сделать будет еще лучше. Это только плюс к исполнителю. Все расписал в ТЗ. По ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для производственной компании

    $50

    Требуется сделать новый логотип производственной компании.Срок 1-2 дня. Оплата по выполнению. Исходник после оплаты. Подробная информация по запросу. Цена 1000 руб. Еще 500 руб премия если очень понравится.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад