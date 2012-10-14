Необходимо нарисовать вензель на две буквы "И" (фамилия) и "А" (имя). В двух вариантах: - объёмный золотой и серебряный - плоский одноцветный Примеры на картинках
Логотип для новостного сайта
Разработать логотип для новостного портала (NEWSTALK)
1. Тематика Информационно дискуссионный портал (новости, обсуждение новостей)
2. Стиль «web 2.0» с присутствием бликов, теней, отражений
3. Цветовое решение: 990066 или 660099, белый, оттенки черного. (возможно ваше цветовое решение)
4. Стиль логотипа: Современный, hi-tech, анимированный, развлекательный
Цена: 30$
Заявки фрилансеров
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