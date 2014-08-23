Логотип для школы дзюдо

# 1 — $ 50

Здравствуйте!

Необходим логотип для детско-юношеской спортивной школы по дзюдо.

Логотип обязательно должен отражать вид спорта – содержать изображение нашего вида спорта.

Логотип должен быть представлен без надписи и с надписями в двух вариантах:

1. Школа дзюдо с. Линда

2. МБОУ ДОД ДЮСШ по дзюдо с. Линда

Прим.: с. Линда – это название места, где размещается наша школа (село Линда), наверное, уместнее было бы его разместить не в одной строке с фразами «Школа дзюдо» и «МБОУ ДОД ДЮСШ по дзюдо».

Со всеми возникшими вопросами обращайтесь в "личку".