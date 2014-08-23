Ссылка на техническое задание: https://www.dropbox.com/sh/pd6lqnrusadwfss/AAAegiw1JZLgr_lHF1NhHl8_a?dl=0 Обратите, пожалуйста, внимание как нужно показывать результат, дан фон и образец. По всем вопросам с удовольствием отвечу в личке!
Логотип для школы дзюдо
Здравствуйте!
Необходим логотип для детско-юношеской спортивной школы по дзюдо.
Логотип обязательно должен отражать вид спорта – содержать изображение нашего вида спорта.
Логотип должен быть представлен без надписи и с надписями в двух вариантах:
1. Школа дзюдо с. Линда
2. МБОУ ДОД ДЮСШ по дзюдо с. Линда
Прим.: с. Линда – это название места, где размещается наша школа (село Линда), наверное, уместнее было бы его разместить не в одной строке с фразами «Школа дзюдо» и «МБОУ ДОД ДЮСШ по дзюдо».
Со всеми возникшими вопросами обращайтесь в "личку".
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