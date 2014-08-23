Логотип для школы дзюдо

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт17 заявок2389 просмотров
#1$50

Здравствуйте!

Необходим логотип для детско-юношеской спортивной школы по дзюдо.

Логотип обязательно должен отражать вид спорта – содержать изображение нашего вида спорта.

Логотип должен быть представлен без надписи и с надписями в двух вариантах:

1. Школа дзюдо с. Линда

2. МБОУ ДОД ДЮСШ по дзюдо с. Линда

Прим.: с. Линда – это название места, где размещается наша школа (село Линда), наверное, уместнее было бы его разместить не в одной строке с фразами «Школа дзюдо» и «МБОУ ДОД ДЮСШ по дзюдо».

Со всеми возникшими вопросами обращайтесь в "личку".

11 лет назад
Krotja
Ирина 
43 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Логотип для ресторана японской кухни

    $80

    Ссылка на техническое задание: https://www.dropbox.com/sh/pd6lqnrusadwfss/AAAegiw1JZLgr_lHF1NhHl8_a?dl=0 Обратите, пожалуйста, внимание как нужно показывать результат, дан фон и образец. По всем вопросам с удовольствием отвечу в личке!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа, визитки и буклета

    $250

    Требуется разработать для производителя детской мебели: 1. Логотип 2. Визитку 3. Евробуклет формат А4 с 2 фальцами (Буклет для предложения продукции, фирменной информации) Мы начнём с логотипа ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа, визитки и буклета

    Требуется разработать для производителя детской мебели: 1. Логотип 2. Визитку 3. Евробуклет формат А4 с 2 фальцами (Буклет для предложения продукции, фирменной информации) Мы начнём с логотипа ...

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа компании

    Есть компания, гольф клуб, требуется разработка 5-6 вариантов логотипа + доработка логотипа в 2-3 итерации + визитки общие, визитки персональные (до 10 штук именных, после утверждения), бланк (электронный, бумажный) Сроки первых логотипов ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля

    $50

    Техническое задание по разработке логотипа и фирменного стиля для Общественной организации «Центр защиты прав женщин «Эгида» Цвета, которые рекомендуется использовать в палитре фирменных цветов: - синий, все ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип

    Добрый день! Очень хочется поменять логотип на сайте. На текущий момент используется один из вложенных файлов (белый). Особое внимание нужно уделить эмблеме, но также рассмотрю креативные предложения по текстовому оформлению. Желательно указывать сразу цену.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад