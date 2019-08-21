Логотип компании

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок352 просмотра

Разработать логотип производственной компании, производство оборудования для дистилляции, экстракции эфирных масел. Черно-белый вариант, для возможности гравировки на металлических шильдах. 

6 лет назад
tyshkovets
Виктор 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alex-blek
50 лет
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
6 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Работа прошла легко и быстро, все учтено, я остался очень доволен! Рекомендую!
Спасибо большое за интересный проект! Поработал с удовольствием! Задача четкая! Правки в рамках проекта!

Заявки фрилансеров

alex-blek
50 лет
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип

    Нужно сделать логотип для визиток футболок и сайта. Цвета красно черно белый и плюс ваши варианты. Фирма занимается венецианскими штукатурками.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевести лого в вектор

    Здравствуйте!Требуется отрисовать лого в векотре (во вложении)и внести следующие правки:  Центральные буквы А Й N I сделать выпуклымиСейчас иллюзия, что они вдавлены.Пишем цену и сроки

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для магазина обуви

    $100

    Разработать логотип для профиля в Instagram,  который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина.  Магазин итальянской обуви. Более подробно можем обсудить уже во время утверждения начала работ, спасибо

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для Интернет и Офлайн магазина

    $100

    Здравствуйте, Светлана Понравились ваши работы в портфолио. Хотел бы обратиться к вам и предложить вам разработать логотип для профиля в Instagram,  который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина.  ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн логотипа

    Требуется дизайнер в области дизайна логотипа / надписей. Необходимо предоставить несколько идей для логотипа фирмы. От вас требуется креативность, опыт работы в соответствующей сфере, доступность онлайн. Срок выполнения – 2 дня. Укажите ваши расценки.

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание логотипа/фирменного стиля

    добрый день, меня зовут Вячеслав. Необходимо создать логотип новой компании Lenek. Сфера - поставка электронных компонентов. Цвета предпочтительно из сине-голубой палитры, возможно обыграть с символикой электронных компонентов. Логотип должен быть простой и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание логотипа для группы ВК.

    Есть брокер  бинарных опционов INTRADE.BAR. Логотип в файлы прикреплю. И есть бот для автоторговли у этого брокера. Вид этого бота с сделками то же прикреплю. Нужен логотип, что бы было понятно глядя на него, что ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип Shambala bar

    $30

    Логотип вегетарианского кафе Shambala bar. Если говорить о нашем видении, то его мы представляем в виде всевидящего ока.

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад