Нарисовать картинку по эскизу. Буква К в бочке. Для блога надо

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Закрыт28 заявок913 просмотров

Здравствуйте! 

Нам нужно нарисовать картинку по эскизу. Блог делаем в инстаграм магазине. Этот будет логотип блог-постов.

6 лет назад
logotip12
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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