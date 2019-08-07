Разработать логотип для профиля в Instagram, который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина. Магазин итальянской обуви. Более подробно можем обсудить уже во время утверждения начала работ, спасибо
Перевести лого в вектор
Здравствуйте!Требуется отрисовать лого в векотре (во вложении)и внести следующие правки: Центральные буквы А Й N I сделать выпуклымиСейчас иллюзия, что они вдавлены.Пишем цену и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Здравствуйте, Светлана Понравились ваши работы в портфолио. Хотел бы обратиться к вам и предложить вам разработать логотип для профиля в Instagram, который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина. ...Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется дизайнер в области дизайна логотипа / надписей. Необходимо предоставить несколько идей для логотипа фирмы. От вас требуется креативность, опыт работы в соответствующей сфере, доступность онлайн. Срок выполнения – 2 дня. Укажите ваши расценки.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт6 лет назад
добрый день, меня зовут Вячеслав. Необходимо создать логотип новой компании Lenek. Сфера - поставка электронных компонентов. Цвета предпочтительно из сине-голубой палитры, возможно обыграть с символикой электронных компонентов. Логотип должен быть простой и ...Завершен6 лет назад
- $4
Как должны располагаться букве (прикрепил документом). Нужно подобрать красивый шрифт, цвет, узоры и т.п по своим воображениям, придать смысл лого. Тематика: бизнесмены, известные личности, знаменитости.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть брокер бинарных опционов INTRADE.BAR. Логотип в файлы прикреплю. И есть бот для автоторговли у этого брокера. Вид этого бота с сделками то же прикреплю. Нужен логотип, что бы было понятно глядя на него, что ...Завершен6 лет назад
- $30
Логотип вегетарианского кафе Shambala bar. Если говорить о нашем видении, то его мы представляем в виде всевидящего ока.Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходимо разработать логотип в 3 вариантах. Выбранный вариант нужен будет в виде исходника в векторе под иллюстратор. На разработку до 7 дней. Название сайта скину выбранному исполнителю. Примеры которые нравятся прикрепляю.Завершен6 лет назад
В процессе редизайн сайта, под него нужен логоЛоготипы и Знаки2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Необходим дизайн логотипа для компании которая занимается продажей детской одежды. Название COLOR DREAMS Хотим получить 3-5 вариантов на выбор Всех заинтересованных приглашаю к работе. Цена оговаривается лично.Закрыт6 лет назад