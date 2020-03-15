Логотип маркетинговой компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Необходимо разработать логотип (красиво оформить название компании графически). Полное ТЗ пришлю выбранному исполнителю. От исполнителя требуется предложить несколько вариантов цветов.Задача срочная. Указывайте срок и стоимость

4 года назад
BrotherBear_
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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