Логотип цветочного магазина

Нужен логотип для доски объявлений, можно с привязкой к домену ( [url=https://univermag49.ru/]https://univermag49.ru/[/url] ), можно без, представьте старый универмаг времен СССР может это на толкнет на вариант. Все зависит от вашей фантазии. Избегайте нечитаемых деталей и рукописных ...
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Названия магазина «МАК»
в логотипе должно присутствовать название «МАК»
и сам цветок Мак.
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