Логотип цветочного магазина

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки1125 просмотров
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#1$40

Названия магазина «МАК»

в логотипе должно присутствовать название «МАК»

и сам цветок Мак. 

4 года назад
solovev25
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Победитель конкурса
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 часов назад
4 года назад
#1
Все просто супер! Великолепный дизайнер 🔥рекомендуем
Коммуникация, оплата - все отлично! Однозначно рекомендую.
Заявки фрилансеров
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 часов назад
4 года назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
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