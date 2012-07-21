Логотип (Приватно для SvetaSlava )

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка107 просмотров

разработка логотипа для сайта и журнала

13 лет назад
dadids
Руслан 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$300
1 день
Умничка, все сделала профессионально и в короткий срок как и требовалось. Буем работать еще!
Удивительно доброжелательный заказчик! Руслан, спасибо за интересную работу и полное доверие к предоплате 100%. Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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