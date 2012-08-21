Логотип для кафе-пиццерии

# 1 — $ 80 # 2 — $ 20

Приветствую участников конкурса!:)

Требуется разработать логотип для сети кафе-пиццерий, который одновременно будет являться логотипом как для интернет-сайта этих кафе-пиццерий так и их уличной вывеской!

Также должен быть разработан логотипчик для отображения в браузере в той же стилистике что и основной логотип или он будет одним из элементом основного логотипа!

Название кафе-пиццерии: PizzaStar

Название сайта: PizzaStar.ru

С "ru" или без "ru" логотип делать - вопрос открытый.. В сервисе этого заведения предусмотрен заказ кухни на дом через интернет-сайт, поэтому возможно лучше с "ru"...

И заглавными ли должно быть написание букв "P" и "S", или достаточно будет разделить эти два слова разными цветами, тоже под вопросом...

Ассоциации: Пицца, свежая, горячая, ломтик пиццы, горячий кофе, чашка кофе, сыр, часы, время, звезды, опрятность, точность...

Логотип должен быть легко читаемым, узнаваемым, векторным! Возможно гламурным, винтажным. Хотелось бы добавить "ярким", но тут уж многое зависит от вас, смотря какие варианты будут предложены, возможно это будет что нибудь в коричнево-золотых тонах..

Над этим мы будем вместе активно работать.

В приложениях есть симпатичные мне варианты на которые можно будет опереться. На первых порах предпочтение отдается рисованным шариковой ручкой вариантам, в частности под номером 6-1. Их можно обыграть в первую очередь. Но это не факт...

Всем удачи в этом нелегком деле!!