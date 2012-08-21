Логотип для кафе-пиццерии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок3676 просмотров
#1$80
#2$20

Приветствую участников конкурса!:)

Требуется разработать логотип для сети кафе-пиццерий, который одновременно будет являться логотипом как для интернет-сайта этих кафе-пиццерий так и их уличной вывеской!

Также должен быть разработан логотипчик для отображения в браузере в той же стилистике что и основной логотип или он будет одним из элементом основного логотипа!

Название кафе-пиццерии: PizzaStar

Название сайта: PizzaStar.ru

С "ru" или без "ru" логотип делать - вопрос открытый.. В сервисе этого заведения предусмотрен заказ кухни на дом через интернет-сайт, поэтому возможно лучше с "ru"...

И заглавными ли должно быть написание букв "P" и "S", или достаточно будет разделить эти два слова разными цветами, тоже под вопросом...

Ассоциации: Пицца, свежая, горячая, ломтик пиццы, горячий кофе, чашка кофе, сыр, часы, время, звезды, опрятность, точность...

Логотип должен быть легко читаемым, узнаваемым, векторным! Возможно гламурным, винтажным. Хотелось бы добавить "ярким", но тут уж многое зависит от вас, смотря какие варианты будут предложены, возможно это будет что нибудь в коричнево-золотых тонах..

Над этим мы будем вместе активно работать.

В приложениях есть симпатичные мне варианты на которые можно будет опереться. На первых порах предпочтение отдается рисованным шариковой ручкой вариантам, в частности под номером 6-1. Их можно обыграть в первую очередь. Но это не факт...

Всем удачи в этом нелегком деле!!

13 лет назад
vladbigcity
Алексей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
23 отзыва

Победители конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
#1
Все было на высшем уровне! Спасибо:) Мои рекомендации!
Спасибо за интересный конкурс, приятное конструктивное общение и моментальную оплату) Мои рекомендации Алексею!
iksic
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#2

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
#1
iksic
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#2

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