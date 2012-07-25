Провести линию в логотипе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок251 просмотр

Нужно сделать такую же изящную линию, повторяющую силуэт лежащего на массаже человека (животом вниз) чтобы завитушка буквы л касалась спины и было видно что это массажное движение. Вид сбоку. Голова слева.

13 лет назад
freelanca
Дикой 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Юрий на сто процентов оправдывает свой ник "все эксклюзив". Блестяще и быстро справился с заданием. Часто на связи. Остался доволен)
Все замечательно, сотрудничеством доволен. Всем - кому лишь предстоит взаимодействовать с Антоном в рабочем ключе - мои рекомендации. Теги: обстоятельность, доброжелательность, своевременность.

Заявки фрилансеров

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад