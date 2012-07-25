Фирма занимается продажей и доставкой угля, щебня, песка, гравия. А также грузоперевозками строительных материалов. Название вирмы "Карбо". Логотип нужен для опуликования в электронный карточка и объявлениях (никуда он больше не пойдет). Разрешение 720*540 ...
Провести линию в логотипе
Нужно сделать такую же изящную линию, повторяющую силуэт лежащего на массаже человека (животом вниз) чтобы завитушка буквы л касалась спины и было видно что это массажное движение. Вид сбоку. Голова слева.
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